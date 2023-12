Malware StripedFly má na kontě přes milion obětí. V tichosti útočil roky

Není žádným tajemstvím, že se moderní viry snaží zůstat co nejdéle v anonymitě, aby prostřednictvím nich mohli útočníci škodit. To je případ i malwaru StripedFly, který útočil minimálně od roku 2017. Bezpečnostním expertům se přitom podařilo rozklíčovat všechny vazby a nezvaného návštěvníka detailně popsat až koncem letošního roku. A to poté, co měl na kontě již více než milion obětí.

Foto: Kacper Pempel, Reuters Hacker. Ilustrační snímek