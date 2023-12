Unikátní kybernetická aréna pomáhá v boji proti hackerům, lze v ní uvařit pivo

Kybernetickou arénu pojmenovali jako BUTCA (Brno University of Technology Cyber Arena). Názornost umožňuje školit s ní na boj proti hackerům špičkové vojenské odborníky z Univerzity obrany, pracovníky energetické společnosti ČEZ, ale také středoškoláky z oblasti IT. Díky vzdálenému přístupu na počítačích lze školit z Brna i na druhém konci republiky.

Zatímco nezdar při školení končí jen zhasnutím světel nebo přetečením čističky (podlahu pod čističkou ale není třeba vytírat, protože má přepady), tak v reálném životě by neúspěch znamenal dramatický zásah do chodu obcí nebo podniků. A přivodil by navíc nemalé finanční ztráty.