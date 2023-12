Falešná Alza byla jen začátek. Kyberšmejdi nalíčili další past, lidi připraví o peníze

Ale to je hezký scam… Kopie webu @Alzacz na doménu allza website, včetně celého nákupního procesu a validace, akorát platba jen kartou, pak kopie @gopaycz brány - nu a pak sbohem peníze na kartě…

A jako bonus to je reklama tady na Xitteru. Well done, Elone… pic.twitter.com/WCbljHWoia