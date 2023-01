Rudolfa II. trápily deprese i následky syfilidy

Rudolfův bratr Matyáš se zřejmě obával, že s posledním loučením by se mohla spojit nějaká demonstrace namířená proti němu. Rakev v pozdních večerních hodinách provázeli z kostela Všech svátých kněží, bývalí Rudolfovi dvořané a nejvyšší zemští úředníci. Průvod skončil v Chrámu sv. Víta, kde tělo uložili do sklípku. Ceremonie se neúčastnil jediný Habsburk ani král Matyáš. Na smuteční mši 2. října se ovšem Matyáš dostavil i s manželkou.

Několik let také strávil na dvoře strýce Filipa II. ve Španělsku. Tam se setkal s přehnanými projevy religiozity. Nevyhovovala mu její bojovnost a nesmiřitelnost. Po návratu do Vídně ho mnozí šlechtici kritizovali pro chladné chování k ostatním, přezíravé postoje a odměřené způsoby.

Ti, kteří se s ním setkali jen občas, byli často otřeseni. Jednou se rozběsnil tak, že málem omdlel, protože mu nuncius Filippo Spinelli omylem při audienci foukl vzduch do obličeje! Přesto se Rudolf až do roku 1598 choval stále ještě relativně normálně.

Nejpevnější základ Rudolfovy moci představovaly vždy české země až do konce jeho panování. Horší překážky se ale objevovaly na dalším území, například v Uhrách, které zápasily s Turky. V roce 1598 se těžkosti projevily všude. A promítly se i do císařova duševního stavu. Opět přestal plnit vladařské povinnosti, odmítal audience, stavy zuřivosti a podrážděnost střídala otupělost a lhostejnost. Navíc ho začal pronásledovat strach z atentátníků. Cyklická psychóza ho celého ovládla.

Právě této skutečnosti se rozhodl využít jeho bratr Matyáš. V květnu 1599 přijel do Prahy s nehorázným požadavkem, aby ho ustanovil svým nástupcem v Čechách, říši a v Uhrách. Když v pražských ulicích začal řádit mor, utekl před ním Rudolf do Plzně. Zdraví se mu sice nezlepšilo, ale získal možnost chodit tajně po městských uličkách a pozorovat „obyčejné dění“. V politice se ale neangažoval. 0 to víc pronikaly na veřejnost zprávy, „jak šílí“. Do Plzně se kvůli přehledu přistěhoval i nuncius Spinelli a poctivě referoval do Říma.