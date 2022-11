První živý tvor na oběžné dráze. Fenka Lajka cestu nepřežila

Na let byly původně vybrány tři fenky: Lajka, Albina a Muška.

„Albina už měla za sebou suborbitální let a měla i tři štěňata. Zůstala v pozici náhradnice. Muška byla používána při pozemních testech a zkouškách před startem, aby se tím zbytečně nestresovala Lajka,“ popsal pro Novinky popularizátor kosmonautiky Milan Halousek z České kosmické kanceláře a České astronomické společnosti.

Sputnik s jejím mrtvým tělem pak obíhal Zemi ještě pět měsíců - do dubna 1958, kdy byl naveden do atmosféry, kde shořel.

„Lajka se původně nejmenovala Lajka, používala se pro ní během výcviku jména Kudrjavka (Kudrnatá), Žučka (Brouček) nebo Limončik (Citronek). Jméno Lajka dostala poprvé až v tiskové zprávě o jejím letu,“ zmínil Halousek další zajímavost a dodal, že to však nebylo označení plemene (sibiřská nebo západosibiřská lajka), nýbrž je to podle ruského „lajkat“, tedy štěkat.

Podobně jako všichni ostatní psi využívaní v sovětském vesmírném programu to byl toulavý „voříšek“, jelikož lékaři věřili, že jsou s to se na drsné podmínky nejrychleji adaptovat.

Pro vesmírné lety se obecně vybírali dvou až šestiletí psi menšího vzrůstu, nesměli mít více než 7,5 kilogramu a měřit přes 35 centimetrů na výšku a 43 cm na délku od nosu po ocas. Na palubě totiž nebylo příliš místa, během některých letů se navíc musela do rakety vměstnat dvě zvířata, aby se mohly srovnat jejich reakce.

Do letu prvního člověka do vesmíru v dubnu 1961 vypustili Sověti do kosmu na 50 psů, asi 20 z nich přitom zahynulo.