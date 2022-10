Sputnik přinesl Moskvě ve vesmírném závodě vedení. Odstartoval před 65 lety

Sputnik odstartoval 15 let a jeden den poté, co se na samou hranici vesmíru dostala německá raketa A-4, známější jako zbraň odplaty číslo dva V-2.

Prvenství při vypuštění družice znamenalo pro Moskvu hlavně propagandistický úspěch, daná koule totiž neuměla nic jiného než vysílat pípání. Původně sice sovětští inženýři chystali mnohem větší družici s vědeckými přístroji, která měla mj. zkoumat intenzitu slunečního záření nebo elektrické a magnetického pole Země, ta ale nebyla včas hotová, a tak se do vesmíru vypravil mnohem jednodušší přístroj. Jeho hlavním úkolem bylo ověřit, zda je let vesmírem vůbec možný. Do té doby se totiž do kosmu létalo jen po balistické křivce.