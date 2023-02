Po stopách vězňů, Žižky i magických pokrmů. Skutečné záhady nejsou senzační na první pohled

Od klukovských let mě zajímal dějepis, různá tajemství přírody a výpravy do exotických zemí, hltal jsem cestopisy a miloval dobrodružné výlety, napřed s rodiči, později s partou kamarádů. Takže nebylo náhodné, že když mě někdy v roce 1997 požádal Vladimír Mátl z nakladatelství Ivo Železného, abych něčím přispěl do právě zakládaného časopisu Fantastická fakta, přivítal jsem to s radostí.