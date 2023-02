KOMENTÁŘ: Únor bílý, suchý a vítězný

Další vývoj je dobře znám a ukazuje nepromyšlené jednání nekomunistických stran i to, jak komunisté jejich chyb dokázali využít. Detaily jsou proto zajímavé. Pro podání demise se rozhodli národní socialisté poté, co se 18. února sešli s Benešem náměstek předsedy vlády Petr Zenkl a ministr zahraničního obchodu Hubert Ripka. Oba měli pocit, že získali podporu prezidenta pro tento krok. Podle Ripky měl říci, že „hlavní je, aby se volby konaly tak brzy, jak jen to je možné“. To brali jako podporu demise, ale Beneš tvrdil, že demisi neschvaloval a zaskočila ho. Snahou demokratické opozice bylo vyvolat co nejdříve předčasné volby, protože komunisté ztráceli podporu a zdálo se, že v Českých zemích, kde byli nejúspěšnější, už nedosáhnou 43,1 procenta, takže by nedosáhli celostátně 38 procent, což by je oslabilo. Volby se měly konat v květnu 1948.