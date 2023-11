Namočil se do staré totality a teď tu mluví o nové, kritizovali politici Babiše

Když se ho novináři na Národní třídě zeptali, Andrej Babiš popřel, že by v souvislosti se 17. listopadem mluvil o nové totalitě. Podle jeho slov mluvil o tom, že se někdo snaží zprivatizovat demokracii. Přesto je to spojení, které používá, proto ho politici v rozhovorech během oslav 17. listopadu komentovali.

„Poslouchat od těchto lidí, kteří se namočili do té staré totality, něco o nové totalitě, je takříkajíc chucpe. Ti lidé sem přijdou, mohou volby vyhrát, máme tu parlamentní demokracii, rozhodují lidé. Cítím hořkost předsedy ANO, že není na Pražském hradě, ale opět o tom rozhodli lidé,“ řekl na Národní třídě, kde se slaví 17. listopad, ministr vnitra Vít Rakušan. I na něj lidé na Národní třídě pokřikovali. Komentoval to tím, že je to nejlepší důkaz toho, že lidé 17. listopadu vybojovali, co chtěli.