Dvořák: Skutečnou totalitu Babiš nezažil, protože byl vzorným komunistou v Maroku

„Myslím, že to je znevažování hrůz, které skutečná komunistická totalita způsobovala. To ale pan poslanec Babiš nezažil, protože byl vzorným komunistou v Maroku. Takže on na totalitě profitoval, sloužil jí a byl z ní dobře živ. Ale nemá morální právo říkat, že dneska žijeme v totalitě,“ bránil se Dvořák v rozhovoru pro Novinky Babišovu označení „nová totalita“.