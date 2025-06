Základní recept na korpus z křehkého těsta na koláče a quiche

Do mísy prosejte mouku se solí.

Přidejte na menší kostičky nakrájené studené máslo, dvě lžíce ledové vody a konečky prstů svižně zpracujte na směs, která bude připomínat drobenku. Pak použijte celé dlaně a drobečky sílou spojte do kompaktního těsta. Pokud je směs příliš suchá, přidejte ještě lžíci ledové vody. Křehké těsto dlouho nehněťte, aby se máslo nezačalo rozpouštět, korpus by pak byl tvrdý a vysušený. Postačí, když se všechny suroviny spojí.

Z těsta vytvarujte plochý disk, snadněji se vám pak rozválí do kruhu, zabalte ho do potravinářské folie a nechte v lednici odležet alespoň dvě hodiny, ideálně ale přes noc.

Před pečením těsto rozválejte do kruhu o něco většího, než je průměr formy, na výšku by měl kruh mít asi 0,5 cm. Nejlépe vám to půjde mezi dvěma archy pečicího papíru. Pokud ho nechcete použít, posypejte vál trochou hladké mouky, tou ale šetřete.