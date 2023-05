Zlevňování hypoték zatím v nedohlednu, sazby opět mírně vzrostly

„Swiss Life Hypoindex již druhý měsíc po sobě vykázal nárůst. Jde o velmi drobný nárůst způsobený zvýšením sazeb u jedné ze sledovaných bank. Poměrná nabídková sazba se tak ustálila na hodnotě 6,32 procenta. S ohledem na to, že jde o průměrnou sazbu, mohou v určitých případech klienti získat sazbu až o 0,8 procenta nižší,“ doplnil Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Hypotéky s LTV nad 80 procent, tzv. hypotéky pro mladé žadatele do 36 let banky v minulém měsíci zlevnily, ale i nejvýrazněji zdražily. Průměrné nabídkové sazby hypoték s tříletou a pětiletou fixací klesly o jeden, resp. dva bazické body. Banky tak v průměru nabízejí hypoték s LTV nad 80 % s fixací sazby na tři roky za 6,69 procenta ročně. Hypotéky s fixací na pět let pak v průměrů za 6,31 procenta ročně.