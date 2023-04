Co je to skóring aneb Jak banky posuzují příjmy žadatelů o hypotéku

Pokud by zájemce o hypotéku mladší 36 let z předchozího příkladu žádal o hypotéku ve výši 5,7 milionu korun, při úrokové sazbě 5,5 procenta a době splatnosti 27 let, pak by měsíční splátka činila33 809 korun. Ukazatel DSTI vychází na necelých 68 procent (33 809 Kč : 50 000 Kč x 100). Úvěr by v tomto případě nezískal, výše příjmu pro získání hypotéky je totiž příliš nízká. Měsíční splátka úvěru by musela být maximálně 25 tisíc korun. Neobstál by pochopitelně ani žadatel starší 36 let.