Se soláry na balkoně může domácnost ušetřit tisíce

Navíc lze přetokům do přenosové sítě, jež by byly ne­oprávněnou dodávkou do distribuční soustavy, snadno technicky zabránit.

„Instalovat relé může jen elektrikář,“ dodal Marček. Případnou nadvýrobu jde ovšem také ukládat do baterie. Současně platí, že lidé si mohou sami instalovat pouze takové systémy, které lze rovnou zapojit kabelem do zásuvky. Jinak je potřeba, aby systém připojil elektrikář.

Pokud by někdo provozoval elektrárnu bez nahlášení distributorovi se starým elektroměrem a přetoky posílal do sítě, započítal by je starý elektroměr jako spotřebu a lidé by za to museli platit jako za odebranou elektřinu.