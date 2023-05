Soláry se nevyplatí od stolu a ve spěchu

Každopádně i reference je potřeba si ověřit, nespoléhat jen na to, co se píše na internetu. Běžte se například podívat na předchozí montáže, zeptat se sousedů a podobně.

Podle šéfa společnosti Zero Living Luďka Lošťák a je zcestná představa, že zavoláte do firmy a za pár dní vám pošlou projekt s kalkulací. Od stolu „vystřelí“ projekt s „finální“ cenou ne zrovna profesionální firmy. „Je třeba respektovat instalační pravidla a zdaleka ne každý objekt je pro fotovoltaiku vhodný,“ upozornil. Nemá smysl soláry montovat na nezateplený dům se starými okny, v místech, kde převažuje stín, nebo na staré tašky a slabou střešní konstrukci.

Úplně jiný systém, byť také využívá energii ze slunce, jsou fototermické panely, jež ohřívají na střeše vodu. O nich se tolik nemluví, ale stojí za úvahu, například na bytovém domě, kde by kvůli hluku mohla být problematická tepelná čerpadla. „Často se zmiňuje, že jižní strana je pro umístění panelů nejlepší, ale pokud spotřebováváte energii jen ráno a pak v pozdním odpoledni, je mnohem výhodnější mít panely natočené na východ a na západ, nikoli na jih,“ připomíná klientům Zero Living.

V plánovacím projektu na fotovoltaiku by měla být precizně propočtena reálná spotřeba, její průběh během roku, a měl by tak analyzovat optimální výkon. V poměru k pořizovacím nákladům, životnosti panelů a baterií a skutečnému přínosu nemusí být vždy nejvýkonnější také nejoptimálnější. Do propočtů je třeba zahrnout očekávanou životnost baterií a panelů. U nich se uvádí, že činí dvacet až třicet let.