S výdaji pomůže úřad práce. O jaké podpory je možné žádat

Tedy například za leden v únoru. Nárok na příspěvek mají domácnosti, které za bydlení vydávají více než 30 procent svých čistých příjmů. V Praze je to 35 procent, ale v budoucnu se to má snížit také na 30 procent.

To je například u matky samoživitelky s dítětem do šesti let věku 22 474 Kč. U čtyřčlenné rodiny s jedním dítětem do šesti let a jedním dítětem mezi šesti a patnácti roky věku je to pak 45 390 korun.