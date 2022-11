Jak ušetřit na spotřebě energií? Vyměňte starou lednici či pračku

· Minimální mzda by se od ledna mohla zvýšit o 1100 korun. To je ze současných 16 200 na 17 300 korun hrubého měsíčně, tedy asi o 6,8 procenta. Vyplývá to z návrhu, který ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zaslalo odborům a zástupcům zaměstnavatelů. Ti... Celý článek