Realitky občas klamou fotkami i metry

To, že se mraky dělají modřejší, než jsou, a některé realitky podle toho, co ukazují na fotografiích, působí spíše jako prodejci lahví vína nebo nafukovacího nábytku, je už vlastně ohrané vylepšování pocitů. Mnozí ve snaze přilákat co nejvíce zájemců jdou ještě dál, ale někdy to už spíše připomíná tragikomedii.