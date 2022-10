Při předávání bytu či domu se vyplatí obezřetnost. Na co všechno si dát pozor?

Rozhodně se vám vyplatí být na první prohlídku domu či bytu připraveni. Sepište si poznámky, na co se zaměřit a co zkontrolovat.

Při první prohlídce nemovitosti se zajímejte o její aktuální technický stav. Seriózní majitel i realitní kancelář by vás měli seznámit se zjevnými nedostatky. Ovšem může se stát, že se v nemovitosti vyskytují i nějaké skryté vady, o nichž ani majitel netuší. Proto je rozhodně ve vašem zájmu, pokud na to sami nestačíte, pozvat si na pomoc i zkušeného odborníka, tzv. inspektora nemovitostí.

Před podpisem kupní smlouvy trvejte na sepsání všech zjištěných závad. Také je nanejvýš vhodné domluvit se s prodávajícím na jejich odstranění i na tom, do jakého stavu je nutné nemovitost uvést. Také si vyjasněte, co všechno je součástí prodeje. Zda například budou místnosti vybaveny jako při první prohlídce apod. Pochopitelně vše je potřeba zapsat i do smlouvy.