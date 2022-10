Podcenit revizi kotle může přijít draho

Lidé s plynovými kotli nebo kotli na pevná paliva by měli pravidelně nechávat zařízení kontrolovat. Přispěje to ke správnému fungování zařízení a může to znamenat i poměrně významnou úsporu.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační snímek

Článek Podle Pavla Grochála, mluvčího největšího dodavatele plynu innogy, může dobře udržovaný a správně seřízený kotel ušetřit ročně díky nižší spotřebě až několik tisíc korun. Kotle na pevná paliva v domácnostech musejí projít revizí každé tři roky, rodiny s plynovými kotli tuto povinnost nemají. „Spalovací zdroje na pevná paliva napojené na teplovodní soustavu ústředního vytápění domů, tedy nejen kotle, ale i krbové vložky a kamna s výměníkem na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 až 300 kW musí projít povinnou kontrolou technického stavu a provozu, zkráceně revizí, každé tři roky,“ potvrdil Právu Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí (MŽP). Správným používáním kotle na pevná paliva lze ušetřit Finance Kromě samotných kotlů mají jejich majitelé povinnost nechat odborně zkontrolovat také komíny neboli spalinové cesty. U kotlů na pevná paliva s výkonem do 50 kW je povinnost provádět čištění spalinové cesty třikrát ročně nebo dvakrát v případě sezonního provozu. Čištění lze provádět svépomocí, ale vždy platí povinnost provést jednou za rok kontrolu spalinových cest, kterou může provádět pouze odborník. U plynových kotlů platí povinnost provádět každoročně odbornou kontrolu i čištění spalinových cest, úkony provádí kominík, nikoliv topenář. „Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem,“ řekla Právu mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Pavla Jakoubková. Ceny za revizi se podle Charváta pohybují mezi 1000 až 1500 Kč. „Vyhláškou je stanoven takzvaný referenční finanční limit, a to na částku 1585 Kč bez DPH, u spalovacích stacionárních zdrojů bez řídicí jednotky, tedy zejména starších typů kotlů, nebo na 1848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou, tedy například moderní zplyňovací a automatické kotle,“ vysvětlil. Jak často se musí provádět kontroly revize kotle kontrola spalinové cesty Pevná paliva každé tři roky jednou ročně Plyn jednou ročně Zdroj: revizekontroly.cz Částka zahrnuje i přibližný náklad na dojezd ze vzdálenosti 50 km. Referenční finanční limit je podle Charváta nástrojem pro zamezení případům, kdy cena za kontrolu bude vysoká z důvodu delší dojezdové vzdálenosti. „Pokud technik není schopen kontrolu provést za částku do referenčního limitu, může si provozovatel najít jiného technika proškoleného jiným výrobcem. Nejbližšího proškoleného technika mohou zájemci nalézt na adrese ipo.mzp.cz,“ uvedl. Pokuta až 20 tisíc Pokud domácnost neprovede povinnou kontrolu a nepředloží na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností doklad o kontrole zdroje, jde o přestupek, za který hrozí domácnostem pokuta až do výše 20 tisíc Kč. Kontroly provádějí obecní úřady obce s rozšířenou působností. Je důležité si uvědomit, že údaje z dokladu o revizi ohlašují technici elektronicky do databáze ISPOP, kde k nim mají přístup úředníci. Revize dokáže podle Charváta odhalit řadu problémů, například nedostatečný přívod vzduchu ke kotli, špatně prováděné čištění výměníku, což snižuje účinnost kotle, stejně jako netěsnící dvířka kotle nebo spalovací klapky. Velmi častými nedostatky jsou chybějící nebo špatně zapojené bezpečnostní prvky, které mohou vést k velmi nebezpečným haváriím. Při nedostatečném odvodu spalin do komína může dojít k otravě oxidem uhelnatým, řada problémů pak může vést ke zvýšenému riziku požáru. Přechod od plynu k tepelnému čerpadlu nemusí být vždy snadný. Při výběru buďte velmi pečliví Bydlení Kontroly kotlů jsou pro případ požáru důležité i z hlediska pojišťoven. „Revizi kotlů při uzavírání pojistek domácností nevyžadujeme, ale doporučujeme. Právě obesíláme klienty s upozorněním, že je na revizi vhodná doba. Pokud by se prokázalo, že kvůli nevhodnému ošetření spalinových cest došlo k požáru, mohla by pojišťovna krátit plnění. Je to součástí pojistných podmínek,“ řekl Právu tiskový mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Pojišťovna takový případ už řešila a dopadlo to zvýšením spoluúčasti pojištěného. Životnost kotle se prodlouží „Pokud nebudete mít potvrzení o kontrole, tak pojišťovna může krátit plnění, nebo dokonce neproplatit vůbec nic, když bude komín ve velmi špatném stavu. Záleží ale vždy na individuálním posouzení každé situace,“ potvrdil Michal Kozub z pojišťovny Direct. Zájem o revizi kotlů podle Grochála z innogy neklesá ani v současné době, kdy lidé začínají kvůli dramatickému růstu cen šetřit. „Naši zákazníci mají možnost mít cenu za pravidelnou roční revizi rozloženou v měsíční platbě za plyn a nezaznamenali jsme, že by o to měli lidé menší zájem. Důvodem může být i to, že správně seřízený kotel má nižší spotřebu plynu a lidé tak ušetří,“ řekl Právu Grochál. PŘEHLEDNĚ: Kolik ušetříte díky zastropovaným cenám energií Finance Každoroční údržba plynového kotle autorizovaným servisním technikem je u nových spotřebičů rovněž podmínkou zachování záruky. Pravidelný servis prodlužuje životnost kotle a zajistí nižší spotřebu plynu, předejde i větším poruchám, jejichž oprava může být nákladná.