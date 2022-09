Správným používáním kotle na pevná paliva lze ušetřit

Nastavení u moderních kotlů přenechte odborníkům a nezasahujte do něj, pokud si nejste jisti tím, co děláte. Změny nastavení vstupní a výstupní teploty kotle, otáček spalinového ventilátoru nebo rychlosti přikládání automatického hořáku mohou mít komplexní dopad na činnost zdroje.

MŽP upozorňuje také na to, že každý provozovatel kotle na pevná paliva o celkovém tepelném příkonu od 10 do 300 kilowatt včetně, který je napojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění, má povinnost provádět jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Kontrolu může provádět pouze odborně způsobilá osoba pověřená výrobcem zdroje, která je uvedena v databázi MŽP . Databáze umožňuje vyhledat nejbližší odborně způsobilou osobu pro konkrétní značku a typ zdroje.

„Pokud se vám nepodaří nalézt způsobilou osobu, která by provedla kontrolu včetně dopravních nákladů do 1585 korun bez DPH pro jednoduché zdroje bez řídicí jednotky, či do 1848 korun bez DPH pro složitější zdroje s řídicí jednotkou, můžete prostřednictvím databáze oslovit přímo výrobce zdroje, který vám může doporučit technika, který se do stanovené částky vejde,“ zdůrazňuje MŽP.