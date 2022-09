Pneumatiky vydrží rozvážným řidičům déle, finanční úspora je znát

„Měli jsme tady pána, který koupil téměř dvacet let staré osobní auto. V pěkném stavu. Pneumatiky, zimní i letní sada, byly původní. Vzorek nebyl ani do poloviny sjetý. Takové gumy by už vlastně možná nesjel nikdy, protože jsou totálně tvrdé. Jenže je to nebezpečné. Mají pak už velmi malou přilnavost,“ vysvětlil Právu technik pneuservisu Červený.