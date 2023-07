Padesátníci půjdou do penze až o sedm měsíců později

„Tabulku i s ročníky 1972 a 1973 ještě k dispozici nemáme,“ řekl Právu mluvčí ministerstva Jakub Augusta. Tyto dva ročníky totiž také dovršily nebo letos dovrší hranici padesáti let. A právě v tomto věku by se lidé měli dozvídat konkrétní termín pro důchod – v závislosti na statistiky odhadnuté střední délce života čili naději dožití.

Ročník 1966 měl o rok později naději dožití dalších 30,6 roku. „Měl by tedy jít do důchodu v 65 letech a pěti měsících. Protože ale platí pravidlo, že mezi dvěma sousedními generacemi se nesmí důchodový věk zvýšit o více než dva měsíce, půjde ročník 1966 do důchodu v 65 letech a dvou měsících,“ upřesnilo ministerstvo.

Proti posouvání důchodového věku protestují odboráři i opozice. „Je zajímavé, že ministerstvo nezveřejní, jak by se mohl důchodový věk měnit u pozdějších ročníků. To bychom se mohli dostat i k hranici sedmdesáti let,“ řekl Právu Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Navíc podle něj čeští zaměstnanci odpracují ročně více hodin než například němečtí, což je znevýhodňuje.

Podle Aleše Juchelky, stínového ministr práce hnutí ANO, by se měl důchodový věk řešit jako součást komplexní reformy, až například bude znám způsob dofinancovávání starobních penzí nebo vymezení náročných profesí, které mohou do důchodu odejít předčasně bez penalizace.

S tím souhlasí i předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. „Napsat si tam mohou, jakékoliv číslo chtějí, ale otázka je, zda ti lidé budou moci kvůli svému zdraví pracovat,“ konstatovala. Podle ní by měla vláda nechat současný stav, kdy se hranice věku pro odchod do důchodu posuzuje každých pět let podle demografických ukazatelů. „Naposledy to dělala vláda Andreje Babiše a nechala to na 65 letech na základě doporučení tehdejší Národně ekonomické rady vlády právě s ohledem na věk dožití ve zdraví,“ dodala.