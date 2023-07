Předčasné penze už nebudou výhodné. Lze ale využít trik

Jaké konkrétní změny se u předčasných penzí chystají?

Od letošního září by měly začít dvě: nově přiznané předčasné důchody budou více kráceny a nebude jim až do dosažení řádného důchodového věku zvyšována procentní výměra. Zjednodušeně nebudou tyto penze valorizovány téměř vůbec. Od podzimu 2024 se plánují další dvě změny. A to, že do předčasného důchodu budete moci odejít pouze tři roky před řádným důchodem, a aby vám na předčasný důchod vznikl nárok, budete muset mít 40 let doby důchodového pojištění.

Jak tedy teď postupovat v plánování odchodu do důchodu ve světle těchto změn?

Jako ideální postup se teď jeví podat během prázdnin formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění a zde zaškrtnout zájem o Předčasný starobní důchod. Pak vám začne běžet půlroční lhůta, během které můžete sepsat již klasickou žádost o předčasný důchod a nechat si důchod přiznat i zpětně, a to v půlroční lhůtě od data podání formuláře. Samozřejmě musíte splňovat aktuální podmínky pro přiznání předčasného důchodu. Takto můžete rozhodnutí, kdy si nechat přiznat důchod, nechat například na letošní listopad, prosinec. To má několik výhod. Od konce září lze spočítat důchod přiznaný v roce 2024 přesně, protože již budou známy potřebné parametry.

A snad také budou definitivně známé plánované legislativní změny…

Ano a půjde tedy už porovnat, co je výhodnější. Zda přiznání důchodu zpětně například od srpna letošního roku za platnosti stávajících pravidel, anebo klasický odklad přiznání důchodu na rok 2024. Zpětně můžete volit i přiznání předčasného důchodu bez výplaty, to je takzvaná výpočtová zamítačka. Výplatu důchodu si uvolníte, až přestanete pracovat, a důchod je navýšen, jako kdybyste do něj „odešli později“. Sníží se krácení předčasného důchodu, můžete získat další „odpracovaný“ rok doby důchodového pojištění. Přiznaného důchodu, byť nevypláceného, se rovněž budou týkat valorizace – mimořádná červnová, případná řádná lednová i další.

Těch, kteří dosáhnou řádného důchodového věku v příštím roce, se tak plánované změny ohledně předčasných důchodů nemusí příliš dotknout…

Ano, pokud má někdo nárok na řádný důchod v roce 2024, doporučoval bych v červenci či srpnu podat formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění a poté na podzim spočítat vhodnou variantu. Buď klasický odklad přiznání důchodu na rok 2024, nebo zpětně přiznání důchodu bez výplaty. V horší situaci jsou ti, kteří mají nárok na řádný důchod v roce 2025, 2026, 2027, … těch se plánované změny dotknou výrazně negativně, pokud chtějí využít v dohledné době předčasného důchodu. I těm bych radil postup s podáním formuláře Uplatnění nároku z důvodu, že v říjnu až prosinci bude známo již více údajů pro přesnější výpočty. U této skupiny může být přiznání předčasného důchodu letos za platnosti stávajících pravidel o to výhodnější, protože se tak vyhnou plánovaným negativním změnám.

Dá se již nyní modelově přiblížit, o kolik budou předčasné důchody méně výhodné?

Ilustrujme si rozdíly na příkladu pana Petra. Ten se narodil 25. února 1964, nárok na řádný starobní důchod má 25. prosince 2028. Po studiu celý život pracoval za mírně podprůměrnou mzdu. Do předčasného důchodu může odejít 25. února 2024. Za stávajících pravidel by získal důchod ve výši 13 908 Kč, když uvažuji roční růst průměrné mzdy v ČR o osm procent. Za předčasný odchod do důchodu mu byla procentní výměra důchodu zkrácena o 26,4 procenta.

Jestli začnou platit plánované legislativní změny, nepříjemně se ho dotknou dvě skutečnosti. Předčasný důchod bude nově více krácený – za každých započatých 90 dní, které zbývají do řádného důchodu o 1,5 procenta. Nové krácení by tak bylo místo 26,4 o 30 procent, předčasný důchod přiznaný k 25. únoru 2024 by činil 13 050 Kč. U vyšších důchodů bude pokles výraznější. Horší je druhá změna, a to že by předčasný důchod až do nároku na řádný důchod – zde 25. 12. 2028 – nebyl téměř valorizován. Rozdíl mezi předčasným a řádným starobním důchodem bude tak mnohem výraznější.

Od podzimu 2024 by se měl navíc posunout nárok na předčasný důchod. Pro pana Jiřího, který se narodil 25. prosince 1964, to znamená o pouhých deset měsíců později než pan Petr, bude dopad změn zásadnější. Do předčasného důchodu mohl odejít 25. prosince 2024, nově až od 25. října 2026. To je posun téměř o dva roky. Hloupé je, že se to pan Jiří dozví pouhý rok předem, možná letos v září.

S tím, že se předčasné důchody znevýhodní okamžitě, tedy asi nesouhlasíte?

Ten ostrý předěl, kdy jeden den platí něco a druhý den něco jiného a výrazně horšího, je samozřejmě mimořádně špatně. Ještě palčivěji vnímám, že se tady mění pravidla lidem, kteří mají nárok na předčasný důchod za pár měsíců. To je bezprecedentní. Za desítky let zpětně si nikdo nedovolil, aby plošně posunul nárok na starobní důchod – i předčasný důchod je starobní důchod! – pouhý rok předem. Navíc tady máme i ono znevýhodnění výpočtů předčasných důchodů, které patrně začne platit od září 2023. Zde neexistuje téměř žádný odklad ani o pouhý rok. O kolik budou předčasné důchody nižší, se dozvídáme pouze z legislativních návrhů, jsme odsouzeni sledovat legislativní proces ve Sněmovně a zda zákon podepíše prezident. A pak teprve bude jisté, co bude platit, a bude to platit téměř hned.

Ministerstvo práce změny odůvodňuje tím, že nechce, aby se opakovala loňská situace, kdy bylo výhodnější si nechat přiznat předčasný důchod koncem roku 2022 než letos řádný. Je otázka, jak to bude na přelomu letošního a příštího roku. Ministerstvo říká, že podobnou situaci neočekává…

Pak se tedy ptám, na co tak bezprecedentní změny v předčasných důchodech, když ani ministerstvo nečeká, že se bude opakovat tato situace?

Chce i úsporu na pomyslném důchodovém účtu…

Zde se nabízí otázka, pokud je důchodový účet v mínusu, jak za to mohou ti, kteří do předčasného důchodu teprve chtějí jít na podzim nebo příští rok? Ti za to nijak nemohou. Z nepochopitelných důvodů MPSV na podzim 2022 předčasným důchodcům samo poradilo, jak si zajistit důchod vyšší – přiznáním důchodu ještě do konce roku, a půl roku na to hlásí, že je důchodový účet v minusu a chce se zhojit na předčasných důchodcích na podzim 2023, 2024?

Díky politické zvůli zde nastane velký rozdíl mezi důchodci z podzimu roku 2022 a podzimu roku 2023. Například pan Šťastlivec se narodil 25. října 1962, do předčasného důchodu odešel 17. listopadu 2022, jak mu radilo MPSV, a získal důchod ve výši 13 966 Kč. Jeho důchod byl od ledna 2023 navýšen na 14 620 Kč, od června pak na 15 264 Kč.

Pan Nešťastník se narodil 25. září 1963 a do předčasného důchodu odejde 18. 12. 2023. I když oba vydělávali stejně, pan Nešťastník dostane jen 12 433 Kč, případně s červnovou valorizací 13 027 Kč. Nejenže získá o několik tisíc na důchodě méně, ale nebude se mu ani valorizovat procentní výměra důchodu až do data nároku na řádný důchod.

Ale pan Šťastlivec svůj předčasný důchod valorizován bude mít plně. Rozdíl mezi jejich důchody tedy bude značně narůstat. Takto důchodový systém fungovat nemá. To, co předvádí MPSV poslední rok v oblasti důchodů, je prostě chaos.

Jak by to podle vás mělo vypadat?

Správně by plánované změny, například předčasný důchod pouze tři roky předem namísto nynějších pěti let, měly začít platit až za několik let. Jestli je někomu 50 let a dozví se, že do předčasného důchodu nepůjde v 60 ale v 62 letech, není to nic radostného, ale s klidem se na takovou změnu připraví. Snižování důchodů, pokud je taková politická vůle, by mělo být postupné. Neměly by vznikat neodůvodněné rozdíly mezi stávajícími a novými důchodci.