Pacovský: Plyn domácnostem ještě zlevní

Ceny plynu na burze klesají…

Situace na velkoobchodním trhu s plynem je velmi stabilizovaná. Dokonce to vypadá, že v současné době je ho na trhu v Evropě přebytek. Je to dáno tím, že jsou v jednotlivých zemích ještě relativně vysoké zásoby v podzemních zásobnících plynu z loňského roku a očekávaná poptávka na plnění zásobníků není taková, jak se čekalo. A tak se cena plynu pohybuje i kolem 30 eur za megawatthodinu.

Otázkou je, jak bude plnění zásobníků probíhat, ale myslím si, že nic nenasvědčuje tomu, že by měl nastat problém, a dá se očekávat, že se cena plynu bude pohybovat mezi 30 a 50 eury za megawatthodinu.

Jak se to odrazí v cenách pro spotřebitele?

Je jasné, že to bude postupně přecházet i do cen pro koncové zákazníky. Myslím si, že uvidíme vlnu snižování cen. Nejnižší úrovně by mohly dosáhnout mezi polovinou léta a začátkem podzimu.

Pokud se nestane něco neočekávaného, tak budou pro koncové zákazníky klesat ceny zemního plynu i elektřiny.

Stihne Česko před nadcházející zimou naplnit zásobníky bez problémů?

Z toho, jak situaci sleduji, plyne, že k 1. listopadu zásobníky z 90 procent naplníme. A vzhledem k tomu, že zákazníci stále šetří spotřebu, jsem přesvědčen o tom, že nadcházející zimou projdeme a zemního plynu bude dostatek.

Na druhou stranu může nastat situace, kdy cena vyskočí výše. Připomínám, že Evropa kupuje většinu plynu na okamžitých spotových kontraktech, a v momentě, kdy začne ekonomický boom v Asii a začne tam nakupovat plyn Čína, zákonitě se to projeví i v cenách pro Evropu. To, že teď jsou ceny relativně příznivé, neznamená, že by v budoucnu nemohl nastat výkyv směrem nahoru. Nemyslím si ale, že bychom se museli obávat o to, jestli plyn bude, nebo nebude.

O kolik se sníží ceny? Pražská plynárenská sníží od 1. června cenu zemního plynu u produktu Standard na dobu neurčitou v průměru o 23 procent. Elektřina zlevní od stejného data průměrně o 19 procent. Domácnost v bytě, která využívá zemní plyn na vaření a ohřev vody a ročně spotřebuje čtyři megawatthodiny, ušetří podle firmy ročně zhruba 2700 korun. Rodina v bytě, která plyn využívá i na topení a spotřebuje 11 MWh ročně, ušetří zhruba 7400 Kč. Domácnost, která využívá elektřinu na svícení, vaření a provoz běžných spotřebičů s distribuční sazbou D02d a spotřebou 2500 kilowatthodin, ušetří ročně asi 2900 korun. Navazující předpis záloh obdrží zákazníci, kterých se snížení cen týká, během následujících týdnů.

Aktuálně zlevňujete. Kolik mohou lidé ušetřit?

Snižujeme cenu elektřiny téměř o pětinu a zemního plynu o 23 procent, takže úspora bude zásadní. U elektřiny to při standardní spotřebě může pro domácnost představovat 2900 korun, u plynu, kde jím domácnost i topí, to může být ročně až 7400 korun.

Dobrou zprávou je, že trh se dostal do své původní kondice. I přes zásahy státu, které však byly nutné, trh odolal a funguje tak, jak má.

Hovoříme o produktech bez závazku. Doporučil byste už smluvní fixaci ceny, nebo je lépe ještě počkat?

Myslím si, že v červenci nebo v srpnu by mohl nastat čas na fixaci. Otázkou je, zda na jeden, nebo dva roky. To je vždy na osobní preferenci.

Desítky tisíc lidí fixovaly vysoké ceny koncem loňska a s koncem vládního stropu jim od ledna hrozí dramatické zdražení. Jak to řešit?

V poslední době jsem na jednáních na ministerstvu průmyslu a obchodu nebyl, ale když jsme ty stropy domlouvali, proběhla diskuse i o tom, jestli něco přepadne do roku 2024. Věřím, že pokud to bude větší problém, jsme připraveni se o stropech bavit, ale to by měla spíše být iniciativa ministerstva.

Když jste zmínil úspory, jak jsou na tom nyní vaši zákazníci?

Pražanům a firmám se v poslední topné sezoně na distribučním území Pražské plynárenské Distribuce podařilo snížit spotřebu o 17 procent. Tím jsme dokonce překročili závazek členských států Evropské unie, který nás zavazuje k minimálním úsporám ve výši 15 procent za období od září do března v porovnání s pětiletým průměrem.