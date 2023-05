Energie za pár týdnů zlevnily o tisíce korun ročně

„Ceníky, které představil ČEZ s platností od 15. května, představují výrazné zlepšení. I řada dalších dodavatelů oznámila další snížení ceníků pro nové i stávající zákazníky, a to i na dobu neurčitou,“ řekl Právu analytik společnosti ENA Jiří Gavor. Většina zlevnění je však stále vázána na fixaci. Lidem se nabízí možnost významně ušetřit.

Centropol od 29. května zlevní plyn v tarifu Bez závazku z 3,44 na 3,21 Kč. To platí u nižší spotřeby, u vyšší jde o zlevnění z 2,86 na 2,63 koruny.

Gavor by jej doporučil těm, kteří si jsou vědomi, že se cena mění každý měsíc a může i růst. „Pro ně je to skvělý produkt. V současné době to nahrazuje zákaz spotových cen pro konečné odběratele a má měsíční výpovědní lhůtu,“ poznamenal.