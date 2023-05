O zelenou dotaci je možné žádat opakovaně

Jak domácnost pozná, že má na dotaci nárok?

V Nové zelené úsporám je prakticky jedinou podmínkou vlastnictví nemovitosti. Dotace jsou určeny pro vlastníky rodinných domů, a to samostatně stojících i takzvaných řadovek, trvale obývaných rekreačních objektů, bytových domů. Není zde požadavek na trvalý pobyt, s výjimkou rekreačních objektů, a nevyžadují se informace o příjmech.

Pak je zde program NZÚ ­Light pro vlastníky trvale obývaných rodinných domů a rekreačních objektů z řad domácností s nižšími příjmy. Zde mají nárok na dotaci domácnosti seniorů, osob se zdravotním postižením nebo ty pobírající v rozhodném období příspěvek na bydlení.

Pomůže domácnosti někdo s vyplněním žádosti a kolik to bude stát?

Pokud se bavíme o standardní Nové zelené úsporám, zájemci si mohou žádost podat sami nebo pověřit třetí osobu, zpravidla realizační firmu, aby dotaci vyřídila za ně. Je jen na nich, zda se se svým zástupcem domluví na finanční odměně za tuto službu.

Jak je to u NZÚ Light?

Program byl připraven pro ohrožené domácnosti, jejichž členové často nejsou zběhlí v online komunikaci a podání žádosti i výběr opatření pro ně je náročnější. Proto byla vytvořena síť složená ze zástupců Místních akčních skupin a Energetických konzultačních a informačních středisek, kteří je provedou procesem od podání žádosti až po doložení realizace. Jejich seznam pro každý kraj je na webu novazelenausporam.cz. Tuto službu smějí poskytovat jen proškolení poradci placení státem a pro žadatele je zcela zdarma.

Jak dlouho trvá, než se žádost vyřídí?

Naší snahou je, aby žádost byla vyřízena do měsíce. Do této doby by se měl žadatel dozvědět, zda je v pořádku, či nikoliv.

Je možné žádat o dotaci opakovaně?

Příjemci dotace v Nové zelené úsporám mohou žádat opakovaně, ale vždy na jiné opatření, než na které již dotaci obdrželi. Takže jeden rok lze žádat na zateplení, další na výměnu zdroje vytápění nebo fotovoltaiku. Co nelze, je žádat o dotaci na již podpořené opatření, a to po celou dobu udržitelnosti, což je v Nové zelené úsporám deset let.

Jak dlouho trvá, než přijdou peníze na účet?

Finanční prostředky jsou uvolněny po vydání kladného rozhodnutí ministra. U standardní NZÚ jsou vypláceny ex post, takže žadatelé musí doložit realizaci podporovaných opatření a peníze mohou očekávat zhruba do tří týdnů.

V NZÚ Light jsou dotace vypláceny zálohově, a to obvykle do týdne od podpisu ministra. To znamená zhruba do měsíce od podání žádosti.

Jaké nejčastější chyby lidé v žádostech dělají?

Patří mezi ně nedodržení závazných lhůt, například pro dokončení realizace opatření nebo pro odstranění nedostatků v žádosti či absence povinných příloh požadovaných k žádosti.

Jak se potom postupuje?

Pokud se v žádosti vyskytne chyba, jsou žadatelé vyzváni k nápravě, k doplnění údajů, případně k doložení chybějících dokladů. Pokud hrozí, že se realizace projektu nestihne ve stanoveném termínu, je možné požádat o prodloužení lhůty. Žádost je zamítnuta pouze tehdy, když žadatel ani po výzvě nenapraví chyby, případně nedoloží požadované doklady.

A když dojde k chybě při realizaci? Bude muset člověk vracet peníze?