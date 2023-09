Než zazvoní finanční úřad: Jak danit kryptoměny

„Kryptoaktiva nejsou v české legislativě doposud ukotvena, a proto ani v zákoně o daních z příjmu nenaleznete speciální úpravu jejich zdanění. To může svádět k tomu je vůbec nedanit. Ale pozor, jedná se o příjem jako jakýkoli jiný, který podléhá zdanění,“ upozornila Marcela Lonková ze společnosti This One, která se zabývá digitalizací účetnictví.