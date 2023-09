Kryptoměny využívá 425 milionů lidí, dolarových milionářů je ale jen zlomek

Investování do kryptoměn se stalo zvláště populárním během pandemie covidu-19, jak uvádí server CNBC . Během léta ale trh značně ochladl. Dokládá to analýza trhu od společnosti CryptoQuant, podle které celkový objem bitcoinů držených na všech burzách klesl minulý měsíc na nejnižší hodnotu od roku 2018.

Zatímco letos v březnu se zobchodovalo 3,5 milionu bitcoinů, v srpnu to byly nižší statisíce.

Podobná je také situace v Česku. V srpnu měl objem obchodů s kryptoměnami v naší domovině hodnotu 230 milionů korun, o měsíc dříve to přitom podle největšího tuzemského kryptoměnového obchodníka Bit.plus bylo o 20 milionů korun více.

I když jde v meziměsíčním porovnání o pokles, minulý rok v létě byl objem tuzemských obchodů ještě nižší. Zatímco letos v srpnu dosáhl objem obchodů 230 milionů, vloni v srpnu to bylo pouze 200 milionů.

Bitcoin postihl v minulém měsíci výrazný propad kurzu – podobně jako další kryptoměny. Právě to se negativně podepsalo na celkovém objemu obchodů.

Podle zprávy od institutu CFA a organizace FINRA více než polovina Američanů ve věku od 18 do 25 let investovala do kryptoměn. Na druhou stranu studie provedená výzkumným centrem PEW naznačila, že většina Američanů má pochybnosti ohledně bezpečnosti kryptoměn.