O důchod bude možné požádat elektronicky, schválili poslanci

Žádost o přiznání důchodu by mělo být možné podat elektronicky. Poslanci ve středu schválili novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která to umožní. Normu dostane k posouzení Senát. Pokud bude přijata, mohla by začít platit od prosince.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Zleva předseda vlády Petr Fiala (ODS) a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka (KDU-ČSL).

Norma rovněž od ledna příštího roku upravuje termíny výplaty penzí. Bude jich pět a budou to sudé dny v první polovině měsíce, konkrétně od 6. do 14. dne. Doposud bylo výplatních termínů 12. Kdo bude chtít požádat o důchod osobně, bude moci vyrazit na kterékoliv pracoviště České správy sociálního zabezpečení a nebude limitován místem svého bydliště. Vedle podání elektronické žádosti o důchod upravuje novela rovněž placená volna pro zaměstnance, kteří vyjíždějí s dětmi na tábory a podobné akce jako vedoucí, zdravotníci či instruktoři. O neplacené volno budou moci žádat i na tábory organizované sportovními kluby, dobrovolnými hasiči či církevními spolky. Tyto organizace budou muset být ve spolkovém rejstříku zapsány minimálně pět let, přičemž práce s dětmi musí být podstatnou částí jejich činnosti. Zaměstnavatelům náhradu mzdy proplácí Česká správa sociálního zabezpečení coby přeplatek na pojistném. Podle důvodové zprávy bylo loni na tyto náhrady vyplaceno necelých 103 milionů korun.