O předčasnou penzi letos žádá rekordní počet lidí

Všichni, kteří půjdou do penze od října předčasně, ji už budou mít více krácenou než dosud. Navíc ti, kteří chtěli do důchodu ze zdravotních či jiných důvodů o čtyři nebo pět let před řádným termínem, což dosavadní legislativa umožňovala, budou mít smůlu. Od října bude možné odcházet do penze předčasně už jen maximálně o tři roky.