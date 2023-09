Jurečka prezidenta neposlechl. Měsíc navíc na kampaň k důchodům nechá bez osvěty

„Velkou komunikační kampaň jsme dělali od března do června,“ napsal Právu ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) na otázku, proč nevyužil i měsíc září. Vyzval ho k tomu přitom sám prezident, který kvůli tomu připojil svůj podpis novely později, aby její platnost odložil na 1. říjen a dal lidem celé září na to, se informovat.

Situace nepřipadá dobrá ani dalším politikům. „Po pravdě jsem zatím nezaznamenala žádnou kampaň. Ale to asi proto, že ještě nejsem cílová skupina,“ přiznala Právu místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

„Byla bych ráda, aby kampaň byla větší a cílenější. V září se poté, co pan prezident nepodepsal penzijní novelu, spustila další vlna žádostí o předčasné důchody. Lidé pak měli pocit, že když o předčasný důchod rychle požádají, bude to pro ně výhodnější. Ale už to tak výhodné není,“ dodala.