Hypotéku lze získat levněji, převzetím od prodejce bytu

„Je samozřejmé, že tato nabídka umožní některým klientům svoji vysněnou nemovitost pořídit, ovšem nemyslím, že by mělo jít o takový počet případů, aby to rozhýbalo celý hypoteční trh. Ten se rozhýbá až v případě, že sazby hypoték klesnou, tak aby na splátky opět měla i střední střída, anebo klesnou ceny nemovitostí. Ideálně, pokud dojde k obojímu,“ dodal.

„Je to hodně individuální. Dokážou to udělat všechny banky, ale nemusí to povolit. Oficiálně to ale není nikde napsané,“ řekl Právu hypoteční poradce Jiří Houška.