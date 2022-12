Hypoteční sazby stagnují. Pravděpodobně dosáhly svého vrcholu, soudí analytik

V souvislosti s téměř se neměnící výší průměrné nabídkové hypoteční sazby nedošlo v prosinci ani k většímu navýšení měsíční splátky, která v případě hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,34 procenta ročně činí v prosinci 23 274 korun.

Úrokové sazby hypoték do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) nedoznaly v prosinci změn pouze v případě pětiletých fixací, v průměru je banky poskytují za 6,07 procenta ročně. Hypotéky s fixací na jeden a tři roky zdražily o 0,02 procentního bodu na 6,7 procenta ročně, resp. 6,48 procenta ročně. Sazba hypoték do 80 procent LTV fixovaných na deset let zdražila o pět bazických bodů na 6,1 procenta ročně.

Banky ovšem snižovaly sazby u hypoték s LTV nad 80 procent, které jsou určené pro mladé do 36 let, a to u tříletých a pětiletých fixací. Sazba hypoték s tříletou fixací poklesla o 0,02 procentního bodu na 6,72 procenta ročně, s fixací na pět let o 0,03 procentního bodu na 6,31 procenta ročně. Hypotéky nad 80 procent hodnoty zástavy s tříletou fixací úrokové sazby přesto zůstávají nejdražší na trhu.