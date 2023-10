Domácnosti stále drtí inflace i výdaje za splátky hypoték

Vyplývá to z průzkumu, který letos v září pro společnosti Generali Investments CEE provedla agentura Ipsos. Opačný trend než u cen energií podle něj panuje u dopadů inflace. Zatímco loni si na ni stěžovalo 21 procent respondentů, nyní je to už celá čtvrtina.

Aktuální příznivý vývoj se tak podle něj promítá do nadějí Čechů na pořízení vlastního bydlení. Proti loňskému roku klesl z 88 na 80 procent podíl lidí, kteří si myslí, že kvůli inflaci, cenám energií a úrokovým sazbám si nebudou moci dovolit vlastní bydlení.

Mezi Čechy, kteří hypotéku již čerpají, stouplo procento těch, kteří mají aktuálně problém se splácením hypotéky. Mohou za to, mimo jiné, končící pětileté fixace hypoték, které se týkají každoročně desetitisíců Čechů.

„Ještě před pěti lety bylo možné za pět milionů korun koupit menší byt v Praze o ploše 48 metrů čtverečních. Při využití hypotéky s dobou splácení 30 let a LTV ve výši 80 procent ceny nemovitosti činila splátka něco málo přes 15 tisíc korun měsíčně. Letos by si za stejné peníze pořídili byt o velikosti 33 metrů čtverečních, pohoršili by si tedy o 15 metrů a připlatili zhruba 10 tisíc,“ komentuje Bečička.