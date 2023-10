Příští rok by nemělo dojít k nárůstu cen elektřiny, řekl Jurečka

Podle Jurečky to tak ale není. „Když dneska někdo říká, že v příštím roce dojde ke zvýšení faktur za elektřinu, tak ten člověk to dneska nemůže říkat, nemá k tomu žádná objektivní data. A s vysokou pravděpodobností k tomu nedojde,“ zdůraznil na tiskové konferenci vicepremiér.

„Protože klesá cena silové elektřiny a mělo by se to i kompenzovat určitým mírným nárůstem regulované složky, tak by nemělo v žádném případě, jak to dneska někteří v mediálním prostoru šíří, k tomuto nárůstu dojít mezi roky 2023 a 2024. To je potřeba jasně takto říci a pojmenovat,“ upozornil Jurečka.