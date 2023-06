Co si ohlídat u cestovního pojištění

Uzavřít cestovní pojištění je otázkou několika minut. Navíc není nutné, abyste kvůli tomu museli navštívit pobočku pojišťovny. Stačí potřebné údaje zadat online, uhradit například kartou vypočítanou výši pojistného a veškeré dokumenty - smlouvu, pokyny či kartičku asistence - vám pojišťovna zašla do vaši e-mailové schránky. Výhodou online sjednání je i to, že na pojistném ušetříte, mnohé pojišťovny vám totiž za dálkové uzavření smlouvy sleví i 10 až 20 procent.

Důležitou roli hraje destinace, do níž vyrážíte. „Destinace je jedním z parametrů, podle níž by dotyčný turista měl volit především výši pojistných částek v cestovním pojištění. Jako nejdražší z hlediska zdravotních a léčebných výdajů figurují tradičně USA a Kanada, následují Austrálie a Nový Zéland. Zde doporučujeme volit nejvyšší zabezpečení,“ doplnila pro Právo Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

Při výběru pojištění je třeba zvážit i to, jakým aktivitám a konkrétním sportům se během dovolené budete věnovat. Budete-li jen ležet na pláži, případně se vydáte na kratší výlety do okolí, není potřeba zahrnout do pojistky rizikovější aktivity. Naopak plánujete-li se věnovat i jim, kdy hrozí větší riziko úrazu, je vhodné na to při sjednání pojištění myslet.