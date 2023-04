Asistenční služby: pomoc v nouzi v cizině i doma

Klientka asistenční společnosti Allianz byla pozitivně testována na Malárii v Jižním Súdánu, kde působila jako dobrovolnice. Stav klientky byl vážný, Jižní Súdán neměl vybavení a potřebné léky, a proto bylo nutné zajistit transport co nejdříve do plně vybavené nemocnice. Asistenční společnost zorganizovala letecký speciál do nemocnice v Johannesburgu. Po stabilizaci zdravotního stavu byla klientka převezena letecky domů komerční linkou se zdravotnickým doprovodem v business třídě. Celková výše nákladů přesáhla 1,5 milionu korun