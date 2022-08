Co dělat, když vás soused obtěžuje hlasitou hudbou či dýmem z grilování?

Zatímco grilování se může řídit místními poměry, obtěžování hlukem už řeší zákon, který stanoví zvláštní postih za porušení nočního klidu. Ten trvá od večerních 22 hodin do ranních šesti. Podle zákona se pokuta může vyšplhat až 15 tisíc korun.

Z toho tedy vyplývá, že váš soused si nemůže v devět večer například zapnout sekačku a jít zušlechťovat svou zahradu, pokud to ale není v daném místě běžná praxe, tedy místní poměr. Tím také může být například kokrhající kohout od brzkých ranních hodin.

Občanský zákoník k tomu říká, že soused v zásadě nesmí vysadit strom v pásmu do tří metrů od hranice pozemku. Pokud tak učiní a vás to obtěžuje, máte plné právo po něm žádat jeho odstranění. Nevýhodou však je, že to platí jen pro stromy zasazené po 1. lednu 2014, což se pochopitelně na většinu dnes vzrostlých stromů logicky nevztahuje.