Češi chtějí do důchodu i dřív než v 60, ale mít na to asi nebudou

V současné době chodí muži do řádného starobního důchodu kolem 63. až 64. roku dožití, ženy i o několik let dříve, u nich také záleží na počtu vychovaných dětí. Pro ty, kteří se narodili v roce 1972 a později, už bude podle v současné době platných pravidel jednotný věk pro odchod do penze 65 let.

Ovšem, jak ukázal aktuální průzkum Instant Research pro platformu Portu, Češi už se vidí na zaslouženém odpočinku mnohem dříve. Každý osmý v pětapadesáti, necelá třetina pak nejpozději v šedesáti. Nejvíce oslovených – více než třetina lidí – chce jít do důchodu v 65 letech, v 70 letech i později pak necelá pětina.

A jaké mají lidé plány na stáří? Nejčastěji byla zmiňována odpověď: budu pracovat, dokud budu moci. Uvedl ji každý čtvrtý respondent. Pětina lidí se vidí na zahrádce s knížkou v ruce a pejskem po boku. Desetina lidí si na stáří plánuje pořídit si domeček u moře, této představy se drží především mladí lidé do 24 let, kterým se to možná i jednou splní. Vnoučatům se chce věnovat 11 procent lidí, častěji ženy. Zhruba osm procent lidí chce v penzi cestovat.

„Co nás ale překvapilo, je, že pětina lidí důchod vůbec neřeší. Nepřemýšlí nad tím, jak ho stráví, ani se na něj nepřipravuje finančně, spoléhá na stát. O to více nás překvapilo, že se stářím začínají zabývat až lidé nad 55 let. Přitom čím jste mladší, tím méně si musíte upírat, abyste našetřili stejnou částku,“ doplnil analytik Filip Louženský z Portu.

Na splnění plánů je třeba našetřit

Mnozí Češi se naštěstí chovají zodpovědně a na dobu, kdy si již nebudou vydělávat, se připravují. V dotazování, které platforma Portu realizovala před několika měsíci, se ukázalo, že polovina lidí má s investováním zkušenosti, přičemž téměř tři pětiny z nich investují pravidelně.

Třetina dokáže uspořit až tisíc korun, více než čtvrtina pak částku od jednoho do tří tisíc korun, necelá pětina je schopna dát stranou tři až pět tisíc korun. Částku mezi pěti a 10 tisíci korunami dokáže ušetřit každý osmý dotázaný a zhruba každý desátý pak zvládne odložit měsíčně stranou více než 10 tisíc korun.

Milion stačit nebude

Češi mají ale dost zkreslené představy o tom, kolik je třeba na penzi dát stranou, aby tzv. netřeli bídu z nouzí. Téměř polovina (46 procent) má v plánu si na důchod odložit do jednoho milionu korun. Ovšem podle analytika Louženského tato částka rozhodně stačit nebude. Počítal přitom s průměrným důchodem v roce 2021 (15 411 korun) a průměrnou mzdou 37 839 korun.

Pokud byste tedy šli do důchodu právě teď, potřebovali byste k dorovnání průměrné mzdy a udržení životní úrovně 22 428 korun měsíčně. Průměrná doba dožití je v ČR 76 let u mužů a 82 u žen, ovšem medicína se neustále vyvíjí a dejme tomu, že po odchodu do důchodu nás čeká ještě 20 let. Budete tedy potřebovat 5 382 720 korun.

Začnete-li se spořením už ve dvaceti, stačí měsíčně investovat jen lehce přes tisíc korun. Analytik přitom počítá s průměrným historickým zhodnocením akciového trhu osm procent a historicky průměrnou inflací dvě až tři procenta ročně.