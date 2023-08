Zvýšené náklady bohužel zaplatil spotřebitel, říká prezidentka Potravinářské komory

Loni jsme měli skutečně velké obavy, protože řada potravinářů nevěděla, co bude, a situace byla naprosto nepřehledná. Vláda přišla s nějakou pomocí až v září. Některé podniky třeba zavřely své prodejny, což považuji za škodu, protože potom jim zbývají jako jediný kanál prodeje obchodní řetězce. Složitá situace se nejvíce dotkla malých a středních firem, zavíraly pobočky. Třeba obecní pekárna jich měla šest, zůstaly dvě. Jak je vidět, potravináři to zvládli, ale za cenu obětí. Firmy snižovaly personální náklady, šetřily i na energiích. Pracovalo se také v noci, kdy je elektřina levnější.

Jak prokázal už antimonopolní úřad, potravináři rozhodně žádné ceny nenapalovali, jen jsme se snažili promítnout do cen alespoň část těch nákladů, které se zvedly. Nebylo tam nic, na čem by se dalo ušetřit, bohužel to zaplatil spotřebitel. Taková je realita. Stále musíme pracovat s tím, že máme jedny z nejdražších energií v Evropě, a to se musí projevit na ceně výrobků.