Něco tady už dlouho nehraje. Stejné zboží je u sousedů levnější až o desítky tisíc

„Firmy si to mohou dovolit, protože lidé zboží za tyto ceny koupí,“ řekl Právu hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

To se dalo nákupem auta u severního souseda ušetřit i sto tisíc korun. O sto tisíc méně ovšem zaplatíte za novou Octavii Combi i teď, jestliže si ji koupíte v Bulharsku.

Přesto se auta v Česku prodávají dobře. „Na straně poptávky je ochota spotřebitelů ty ceny platit. I když v příhraničních oblastech je velká nákupní turistika jak do Polska, tak do Německa,“ sdělil Právu odborník poradenské společnosti EY Česká republika Jan Fanta.

IKEA prodává dvoumístnou rozkládací pohovku Vimle v Česku za 25 590 korun, ale v Polsku v přepočtu za 20 196 Kč, tedy o pětinu levněji. Podobně to je u populární rozkládací postele se dvěma zásuvkami Hemnes. Ta v Česku vyjde na 13 970 Kč a v Polsku na 11 449 Kč. Levnější je i na Slovensku a v Německu.

A tak v drogerii dm vyjde třeba tableta na praní Ariel All in One na Slovensku o 40 procent levněji než v Česku. Za sto gramů dětské výživy Hipp Bio Combiotik se v Česku platí 65,80 Kč, zatímco v Polsku jen 43,60 Kč.