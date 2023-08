Seriál pohádkových zisků pokračuje. Rekord hlásí mlékárna Olma z Agrofertu

Ceny mléka v roce 2022 podle vedení Olmy rostly kvůli vyšším nákladům na jeho produkci i vývozu do Německa, kde sílily obavy z nedostatku syrového mléka. „Společnost (Olma) nakoupila zhruba o tři procenta méně suroviny než v předchozím roce,“ stojí ve výroční zprávě. Olma si loni podle informací z výroční zprávy udržela první pozici na trhu s čerstvým mlékem a byla lídrem v segmentu jogurtů a ostatních zakysaných výrobků a dezertů.

Rozhodující částí prodejního sortimentu Olmy jsou čerstvé mléko a smetany, kysané výrobky a jogurty. Mezi hlavní odběratele Olmy dlouhodobě patří obchodní řetězce. Více než desetinu tržeb Olma získává z prodeje výrobků v zahraničí, aktivní je hlavě v Polsku a na Slovensku. Mléčné výrobky Olma vyváží také do dalších států EU a sušené mléko exportuje hlavně do třetích zemí.

Skupina Agrofert ovládla Olmu v roce 2009, kdy kapitálově vstoupila do firmy Milkagro, která byla majoritním vlastníkem mlékárny. Milkagro do té doby vlastnili zemědělci.

Do února 2017 vlastnil koncern někdejší ministr financí a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů. Stále je ale jeho beneficientem, což znamená, že veškeré zisky všech firem ve fondu patří Babišovi.

Výrazné zdražování potravin odůvodňovaly firmy zvýšenými náklady souvisejícími s energetickou a inflační krizí. Přitom z jejich výsledků vyplývá, že se jim podařilo ceny zvednout víc, než by odpovídalo zvýšeným nákladům. Financují to čeští spotřebitelé, kteří doplácejí na to, že tuzemský trh ovládá jen několik velkých podniků, a tudíž na něm panuje méně konkurenční prostředí než v jiných zemích.