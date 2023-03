Zeman: Opozice kapitulovala

Opoziční kluby ANO a SPD chtěly vládní záměr snížit valorizaci důchodů zablokovat nebo aspoň co nejvíc ztížit. Schůze nakonec trvala 97 hodin, z toho 72 hodin poslanci a ministři debatovali. K zákonu se sešlo přes 300 pozměňovacích návrhů.

Opoziční poslanci navrhovali hlavně to, aby důchodci dostali přidáno proti vládnímu návrhu zhruba o tisícovku víc. V rozpravě vytýkali návrhu hlavně nepřípustnou retroaktivitu. Zpochybňovali také to, že vláda zákon prosazuje ve zkráceném projednávání ve stavu legislativní nouze. Podle nich pro to nebyl důvod.