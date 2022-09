Žebříček nejbohatších Čechů vede Kellnerová

Z loňského třetího místa klesl letos na čtvrté majitel Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský. I jeho majetek se ale meziročně zvýšil, a to o 11 miliard korun na 94 miliard.

Do první pětice nejbohatších se dostal bývalý premiér a předseda opozičního hnutí ANO Babiš. Dříve Babiš přímo vlastnil holding Agrofert, který v roce 2017 vložil kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Ve srovnání s loňskem si Babiš o jednu příčku polepšil, když zaznamenal nárůst majetku z 68 na 93 miliard. Agrofertu podle Eura pomohlo zlepšení hospodářských výsledků i to, že po letech stabilizace začal znovu expandovat. Holding v červnu oznámil, že podal závaznou nabídku na akvizici dusíkové divize rakouské chemičky Borealis za téměř 20 miliard korun.