Z gigafactory mají těžit i další odvětví

„Česko je vhodným místem pro gigafactory. Pokud se nám těchto továren podaří vybudovat více, byla by to pro nás velká konkurenční výhoda,“ řekl Právu poradce premiéra Petra Fialy (ODS) a ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Podle něj by bylo výhodou, kdyby se zde baterie vyráběly přímo a dodávaly se do automobilek. „Kdyby se pak například rozhodovalo o umístění nových automobilových továren, je předpoklad, že by tato rozhodnutí mohla být ovlivněna tím, kde stojí gigafactory,“ dodal. Podle Davida Hořínka, mluvčího vládního CzechInvestu, který s možnými investory vyjednává, je gigafactory předpokladem pro úspěšnou transformaci autoprůmyslu.