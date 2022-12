Gigafactory by zaměstnala až 4000 lidí, ve výrobě má být tisícovka robotů

Na akci představil kompletně výrobní proces baterií do elektroaut. Šlo by v podstatě o tři haly se specializovanými linkami. „Jde o extrémně suché a čisté prostředí. Čistota je desetkrát přísnější než na operačním sále,“ popsal.

Volkswagen zatím postavil gigafactory ve Švédsku, kde podle Richtera vznikne až 100 milionů modulů ročně. Další fabrika se staví v Německu. Linka se nesmí vůbec zastavit, znamenalo by to velké finanční ztráty. „Dám vám příklad ze svařovny Octavií z Mladé Boleslavi. Pokud by se výroba stopla, minuta prostoje stojí sto eur, montáže kolem tří a půl tisíc až pět tisíc eur,“ vyčíslil Richter.