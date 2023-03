Výroba nábytku v Česku byla loni rekordní

Zatímco v roce 2021 výroba nábytku meziročně vzrostla o sedm procent, loni to bylo o 1,6 procenta, respektive o 0,83 miliardy korun více. „Dynamika se sice mírně snížila - jako v jiných odvětvích, ale výkon zaznamenal růst, a to je důležitý faktor,“ řekl tajemník AČN Tomáš Lukeš na tiskové konferenci. Pozitivní zprávou podle prezidenta AČN Martina Čudka je, že se vrací okamžik, kdy lidé do nábytku investují.