Vláda schválila změnu podpory penzijního spoření

Těm, kteří si budou spořit 1700 korun a více, by měl stát přispívat 340 Kč. Nyní je maximální příspěvek 230 korun při měsíční úložce aspoň 1000 Kč. Příspěvek státu by měl při úložce 500 až 1700 korun činit vždy 20 procent vložené částky. Týkat se to má všech, tedy nejen nových, ale i stávajících smluv.