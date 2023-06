Vládní brzda zpomalí růst penzí o stovky

Vláda chce, aby se vždy v lednu do valorizace důchodů vedle inflace započítala jen třetina místo poloviny růstu průměrné reálné mzdy. To může podle ekonomů v budoucnu zpomalit růst penzí řádově o stokoruny. Nejdřív se to podle zákonných pravidel může projevit až v roce 2026.

Foto: Stanislava Benešová, Právo Na snímku Petr Fiala a Marian Jurečka